На паркомісці Корчак у Києві стоїть незадекларована Skoda Octavia - ЗМІ

Авто зареєстроване на її свекруху, яка не має водійських прав.

На паркомісці Корчак стоїть автівка, яка нібито належить свекрусі zbruc.eu

На паркомісці, яке належить голові Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), знаходиться нове незадеклароване авто, повідомляють журналісти проекту " Наші гроші ".

За даними журналістів, минулого року Корчак придбала паркомісце в столичній новобудові бізнес-класу. При цьому власної автівки вона офіційно не має. У той самий час її свекруха Надія Тімер-Булатова придбала нову Skoda Octavia A. Проте жінка не має водійських прав і не їздить за кермом. Однак це не заважає її стверджувати, що власницею автівки є саме вона.

Ця сама Skoda Octavia була помічена на паркомісці Наталії Корчак. Журналісти також зафіксували факт користування нею головою НАЗК та її чоловіком Юрієм Тімер-Булатовим. Корчак із чоловіком зазначили, що машину купляли "спільними зусиллями" і нібито сама голова НАЗК "дала матері якісь гроші". Однак жодних відомостей про витрати на придбання автомобіля та самого авто у декларації чиновниці за 2016 рік немає.

Юрій Тімер-Булатов стверджує, що автомобілем "ніхто не користувався минулого року", тож придбане в середині жовтня авто мало простояти нерухомим мінімум 2,5 місяці.

У свою чергу свекруха Корчак стверджує, що машиною користується її син, осільки чоловік, який має водійське посвідчення, поїхав з Києва. Однак коли журналісти помітили Юрія Тімер-Булатова біля автомобіля на паркомісці, він запевнив, що не їздить на ньому, а просто прийшов забрати з салону власні документи.

Журналісти також встановили, що Наталія Корчак регулярно користується автомобілем Volkswagen Bora, яким керує співробітник НАЗК Андрій Некрутенко. Це авто зареєстроване на батька Неркутенка. Сам Некрутенко оформлений провідним інспектором відділу ресурсного забезпечення адміністративного департаменту Нацагентства та має зарплатню близько дев'яти тисяч гривень на місяць.

"Згідно з посадовою інструкцією, він має відповідати за забезпечення Агентства усім необхідним для роботи: готувати проекти договорів з постачальниками, контролювати виконання цих договорів, інвентаризувати майно НАЗК, пропонувати список закупівель і слідкувати за утриманням будівель", - зазначають журналісти видання.

Проте найчастіше Некрутенко виконує саме функції водія. За словами самої Наталії Корчак, штатним розписом НАЗК водій не передбачений і змінити його немає можливості.

При цьому юристи Центру протидії корупції наголошують на тому, що приватна автівка, на відміну від службової підлягає обов'язковому декларуванню.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту повідомляли про те, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко їздить на автівці, за оренду якої платить грошима, виділеними з державного бюджету на фінансування власної політичної сили. При цьому оренда броньованого Cadillac Escaladе 2011 року випуску коштує йому не дорожче оренди вітчизняного "Ланоса".