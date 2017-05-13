Координатору "тітушок" у Дніпрі повідомили про підозру

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Запобіжний захід планують обрати 13 травня.

Координатору "тітушок" оберуть запобіжний захід 13 травня Кадр/YouTube

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила про підозру громадянину, який координував діяльність "" (молодих людей спортивної зовнішності) під час зіткнень в ході святкових заходів 9 травня у Дніпрі, повідомили в прес-службі відомства.

"У слідства також є інформація, що зазначена особа мала численні приводи до органів поліції. Обрання йому запобіжного заходу планується 13 травня 2017. Прокуратура буде клопотати про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар.

Наголошується, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами подій 9 травня 2017 в Дніпрі, прокуратурою Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вчиненні масових заворушень, хуліганських діях громадянину, який координував діяльність молодих людей під час зіткнень.

Раніше правоохранители встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. 11 травня одного з "тітушок" заарештували на 60 днів.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного із спортивних клубів міста, які охороняли організоване "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.