Конкурс на посаду голови Держгеонадр не зміг виявити переможця

Жоден з кандидатів не зміг набрати достатню кількість балів.

Кабміну рекомендують провести повторний конкурс на голову Держгеонадр Андрій Товстиженко, DT.UA

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендує Кабінету міністрів призначити повторний конкурс на заміщення вакантної посади керівника

"Конкурс завершився безрезультатно. Чесно кажучи, я сам здивований цим", – заявив головуючий на засіданні комісії голова правління "Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Він не назвав кандидатів на посаду слабкими, але вказав на складність їх оцінювання.

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, в свою чергу, заявив, що жоден з кандидатів не продемонстрував достатнього для призначення на посаду рівня знань.

Як повідомлялося, 12 квітня, Кабмін призначив конкурс на посаду голови Держгеонадр на 16 травня, проте він не відбувся через відсутність кворуму членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби та був перенесений на 23 травня.

Тим часом Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію розпорядження Кабміну про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на Олега Кирилюка і дію розпорядження про призначення Кирилюка заступником голови служби.

Також суд зупинив рішення Кабміну про призначення Миколи Фощія на посаду першого заступника голови Держгеонадр. Крім того, суд зупинив дію рішення про зняття статусу т. в. о. з попереднього керівника Госгеонадр Миколи Бояркіна.

У грудні 2014 року Кабмін звільнив Дмитра Кащука, який очолював Держгеонадра з травня 2014.