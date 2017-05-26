"Комісія штабу" терористів виявила огріхи оборони поблизу Докучаєвська - ІС

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Самі бойовики про існуючі проблеми знають, але ліквідувати не поспішають.

Бойовики в Донбасі не поспішають зміцнювати оборону VK/Фёдор Болдырев

"Комісія штабу корпусу" бойовиків терористичної організації "ДНР" провела перевірку у, що оперують на південний схід Докучаєвська. Під час перевірки виявлена низка недоліків щодо організації системи оборони окупантів, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, серед виявлених проблем:

- відсутність тактичних резервів на цілій низці ділянок;

- порушення витримки відстаней по глибині оборони;

- організація оборони в один ешелон, сильна розтягнутість і "осередковість";

- "закриття" підрозділами ділянок, "які значно перевищують нормативи".

"Перевіряючі" також з'ясували, що "противник повністю в курсі слабких сторін організації оборони на цій ділянці".

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили про те, що російське окупаційне командування у форсованому темпі усуває недоліки, виявлені під час роботи комісії Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ. До робіт з інженерного обладнання передових позицій терористи залучили курсантів так званого "Донецького вищого загальновійськового училища".

Тим часом бойовики терористичної організації "ЛНР" провели роботи зі зміцнення власних позиції поблизу Станиці Луганської бетонними блоками.