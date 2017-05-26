"Комісія штабу" терористів виявила огріхи оборони поблизу Докучаєвська - ІС

Самі бойовики про існуючі проблеми знають, але ліквідувати не поспішають.
Так, серед виявлених проблем:
- відсутність тактичних резервів на цілій низці ділянок;
- порушення витримки відстаней по глибині оборони;
- організація оборони в один ешелон, сильна розтягнутість і "осередковість";
- "закриття" підрозділами ділянок, "які значно перевищують нормативи".
"Перевіряючі" також з'ясували, що "противник повністю в курсі слабких сторін організації оборони на цій ділянці".
Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили про те, що російське окупаційне командування у форсованому темпі усуває недоліки, виявлені під час роботи комісії Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ. До робіт з інженерного обладнання передових позицій терористи залучили курсантів так званого "Донецького вищого загальновійськового училища".
Тим часом бойовики терористичної організації "ЛНР" провели роботи зі зміцнення власних позиції поблизу Станиці Луганської бетонними блоками.DT.UA