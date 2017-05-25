Командування ВМС України планує створити фонд службового житла для офіцерів



Для забезпечення житлом флотських офіцерів також можуть застосувати іноземний досвід.

Командування ВМС ще думає, де взяти квартири для офіцерів mil.gov.ua

Військово-морських силах України розробляють кілька варіантів створення фонду службового житла для офіцерів. Для вирішення "квартирного питання" також вивчається зарубіжний досвід.

"Треба створювати фонд службового житла для командира кожної військової частини. Щоб коли офіцер приходив на службу, у нього не боліла голова, де розміщувати сім'ю. Або взяти за основу приклад збройних сил інших країн, коли при випуску офіцерам видається сертифікат накопичення коштів до 20 років служби, або безпроцентну позику на квартири", - заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко в коментарі журналістам, пише "Укрінформ".

За його словами, офіцери ВМС часто йдуть зі служби через відсутність житла.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Степан Полторак доручав Вороченко до кінця 2016 року вирішити питання із забезпеченням житлом військових моряків, передислокованих в 2014 році на материкову частину України з окупованого Криму.

На початку липня 2016 року президент України Петро Порошенко пообіцяв до кінця того ж року передати військовим морякам 2 гуртожитки в Одесі, а також анонсував надання кредитів на житло військовослужбовцям ВМС України.