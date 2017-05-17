Командування російських найманців в Донбасі приховує небойові втрати особового складу – розвідка

Про загиблих у бійках та внаслідок помилкових обстрілів власних позицій вищому керівництву не доповідають.

Окупанти не поспішають хизуватись власними "подвигами" в Донбасі Facebook/Gennadiy Dubovoy

Комісія Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ, яка працювала на Сході України з 12 по 16 травня цього року, виявила численні факти приховування командуванням російсько-окупаційних військ небойових втрат особового складу у з'єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ , повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, було виявлено факт загибелі чотирьох російських військовослужбовців та поранення ще трьох зі складу 11-го окремого мотострілецького полку внаслідок помилкового обстрілу позицій окупантів новоприбулими найманцями. Крім того, в полку виявлено факт приховування командуванням загибелі військовослужбовця через отримане ним під час бійки з цивільною особою ножове поранення.

Внаслідок порушень правил поводження зі зброєю і боєприпасами у 2-ій окремій мотострілецькій бригаді 1-го АК та 4-ій окремій мотострілецькій бригаді 2-го АК загинув один та отримали поранення шестеро військовослужбовців.

6 квітня у ГУР повідомили про те, що під Маріуполем бойовики 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти терористичного угруповання "ДНР" обстріляли позиції сусіднього підрозділу терористів.

Наприкінці березня бойовики терористичного угруповання "ДНР" залишили свої передові позиції та збирали металобрухт у "сірій зоні", внаслідок чого були обстріляні "дружнім" вогнем інших терористів.