Командування бойовиків заборонило пускати на позиції сторонніх – ІС

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Від провокацій "гостей" страждають самі терористи.

На передову терористів стороннім вхід заборонено Vk.com/Геннадий Дубовой

Командування 1-го АК терористичної організації "ДНР"з'єднань і частин пускати на передові позиції сторонніх, в тому числі "колишніх військовослужбовців" НЗФ, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В якості причини заборони називається інцидент в районі Донецького летовища, коли колишній бойовик прибув на позиції терористів і разом з "товаришами" розпивав спиртні напої. Після чого відкрив з кулемета ПК вогонь по позиціях ЗСУ.

"Внаслідок ведення вогню у відповідь сам стрілок і декілька бойовиків, які не встигли сховатися, отримали важкі поранення", - резюмує Тимчук.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили про те, що російські найманці в Донбасі несуть небойові втрати через низьку кваліфікацію особового складу і відсутність у нього бойового досвіду. Так, прибулі по ротації найманці 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ помилково обстріляли власні позиції.

6 квітня в ГУР повідомили про те, що під Маріуполем бойовики 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти терористичного угруповання "ДНР" обстріляли позиції сусіднього підрозділу терористів.