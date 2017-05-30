Командування бойовиків в Донбасі фотографує їх "на пам'ять" - розвідка

Під час перевірок нестачу терористів у підрозділах "компенсують" за рахунок перекидання окупантів з одного з'єднання в інше.

Командування терористів вирішило покласти край "каруселям" підлеглих ДАН

Командування Південного ВО ЗС РФ проводить спеціальну додаткову1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) ЗС РФ, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначають розвідники, під час перевірки командири фотографують найманців кожного підрозділу "для унеможливлення практики "каруселей"". Коли підрозділи окупантів потерпають від нестачі особового складу, під час перевірок спеціально "підготовлені підрозділи" перевозять з позиції на позицію, аби представити наявність належно екіпірованих бойовиків.

Так, в одному з підрозділів 2-го АК, який з початку року у складі 50 військовослужбовців знаходиться на полігоні, комісія виявила в наявності тільки 15 осіб.

"На відсутніх терміново оформлюються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих, хто за "домовленістю" з командуванням виїхав на територію РФ або був відпущений для проведення сезонних сільськогосподарських робіт", - наголошують у прес-службі ГУР МОУ.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.