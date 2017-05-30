Командування бойовиків в Донбасі фотографує їх "на пам'ять" - розвідка

Під час перевірок нестачу терористів у підрозділах "компенсують" за рахунок перекидання окупантів з одного з'єднання в інше.
Як зазначають розвідники, під час перевірки командири фотографують найманців кожного підрозділу "для унеможливлення практики "каруселей"". Коли підрозділи окупантів потерпають від нестачі особового складу, під час перевірок спеціально "підготовлені підрозділи" перевозять з позиції на позицію, аби представити наявність належно екіпірованих бойовиків.
Так, в одному з підрозділів 2-го АК, який з початку року у складі 50 військовослужбовців знаходиться на полігоні, комісія виявила в наявності тільки 15 осіб.
"На відсутніх терміново оформлюються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих, хто за "домовленістю" з командуванням виїхав на територію РФ або був відпущений для проведення сезонних сільськогосподарських робіт", - наголошують у прес-службі ГУР МОУ.
Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".
Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.DT.UA