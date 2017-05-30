Командири терористів крадуть зброю у підлеглих та примушують викупати її – розвідка

Комісія ЗС РФ виявила чисельні факти розкрадання окупантами зброї.

Бойовики в Донбасі продовжують розкрадати зброю Анатолій Матіос/Facebook

Командування Південного ВО ЗС РФ проводить спеціальну додаткову перевірку особового складу з'єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) ЗС РФ, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Комісія здійснює ретельну перевірку організації збереження зброї та боєприпасів.

"Зокрема, на передових позиціях 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК здійснено перевірку наявності (звірка по кількості) боєкомплекту з фотозвітом. Виявлено факти приховування боєприпасів для їх подальшого продажу", - розповіли розвідники.

Так, російський найманець зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК викрав реактивний піхотний вогнемет РПО-М "Шмель-М" та втік з ним з частини.

Крім того, під час перевірки несення бойового чергування на передовій позиції одного з підрозділів 1-ої окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-го АК офіцер ЗС РФ викрав зброю підлеглого та змусив останнього її викупити.

Аби уникнути покарання за розкрадання зброї та привласнення грошей, командири бойовиків "в авральному порядку оформляють на відсутніх військовослужбовців документи як на дезертирів".

Як повідомлялося раніше, під час перевірок російськими кураторами терористичних організацій "ДНР і "ЛНР", були виявлені численні факти дезертирства російських військових з окупованих районів Донецької та Луганської областей разом зі зброєю. При цьому дезертири заздалегідь облаштовують схованки викраденої зброї, боєприпасів і майна з метою подальшого продажу.

Раніше в розвідці повідомили, що комісія Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ провела ревізію на тимчасово непідконтрольних Україні територіях сходу. Виявлено численні факти розкрадання зброї і боєприпасів за участю старшого офіцерського складу 2-ї окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2-го Армійського Корпусу (Луганськ) ЗС РФ.