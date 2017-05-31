Командири бойовиків витрачають російське паливо на особисті поїздки - ІС

Предмети матеріально-технічного постачання, які надсилаються Росією, витрачаються швидше, ніж накопичуються.

Бойовики роз'їжджають окупованими районами Донбасу на російському паливі vk.com/donetskhd

Командування"1-го АК ДНР" невдоволене темпами формування "недоторканних запасів матеріально-технічних засобів", у тому числі палива, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Бойовики планують створити спеціальну комісію з розслідування причин "перевитрати палива".

Так, зазначається факт "невиправданої витрати палива, низки інших предметів МТЗ командуванням частин і підрозділів для виконання не властивих їм завдань". Окупанти використовують автотранспорт і бронетехніку для тилових перевезень особового складу, не пов'язаних зі здійсненням маневру або передислокацією, а їхні командири – в особистих цілях.

Нагадаємо, на початку квітня з Російської Федерації на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибуло 25 цистерн пально-мастильних матеріалів загальною масою більше тисячі тонн.