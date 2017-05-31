Командири бойовиків витрачають російське паливо на особисті поїздки - ІС

Предмети матеріально-технічного постачання, які надсилаються Росією, витрачаються швидше, ніж накопичуються.
Бойовики планують створити спеціальну комісію з розслідування причин "перевитрати палива".
Так, зазначається факт "невиправданої витрати палива, низки інших предметів МТЗ командуванням частин і підрозділів для виконання не властивих їм завдань". Окупанти використовують автотранспорт і бронетехніку для тилових перевезень особового складу, не пов'язаних зі здійсненням маневру або передислокацією, а їхні командири – в особистих цілях.
Нагадаємо, на початку квітня з Російської Федерації на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибуло 25 цистерн пально-мастильних матеріалів загальною масою більше тисячі тонн.DT.UA