Колишньому заступнику голови Нацполіції Хмельниччини повідомили про підозру

Екс-правоохоронець під різними приводами назбирав з підлеглих 30 тисяч гривень, які витратив не на "потреби служби", а на власне збагачення.

На Хмельниччині екс-правоохоронець попався на шахрайстві Василь Артюшенко, DT.UA

Співробітники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України під супроводженням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомили про підозру колишньомуГоловного управління Національної поліції в Хмельницькій області, повідомляє прес-служба ГПУ.

Колишнього правоохоронця звинувачують у шахрайстві та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Йому інкриміновані ч. 2 статті 190 та ч. 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що екс-поліцейський, обіймаючи високу посаду, регулярно отримував від підлеглих грошові кошти на загальну суму у 30 тисяч гривень. Вони збирались ним нібито на "потреби служби". Він також збирав з підлеглих гроші нібито на зйомку фільму про діяльність Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та ремонт каплиці, проте насправді ремонтні роботи та зйомки кінострічки не проводилися.

Наразі усі обставини даної справи встановлюються. Прокурори передали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, ввечері 19 травня Генеральна прокуратура України оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом зі спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тисяч доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму чотири мільйони гривень, зареєстрованого в Державній фіскальній службі.

При отриманні 150 тисяч доларів його затримали співробітники СБУ при процесуальному керівництві обласної прокуратури.

У НАБУ стверджують, що Самковий звільнився з Бюро ще в лютому. За даними низки ЗМІ, до приходу в НАБУ Самковий тривалий час працював в СБУ.