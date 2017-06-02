Колишньому директору компанії-розробника ПЗ для е-декларування призначили заставу в 1 млн грн

Колишньому посадовцю інкримінують службове підроблення та ухилення від сплати податків.
В ГПУ нагадали, що колишній директор компанії, отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб і системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорам, через субпідрядну організацію з ознаками фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки юрособи, яка не є резидентом України.
Наголошується, що при перерахуванні цих коштів до держбюджету України не надійшло обов'язкових платежів та зборів на загальну суму майже в 1 млн грн.
Дії екс-директора кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ч 1. ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, (обов'язкових платежів) КК України.
30 травня повідомлялося, що слідче управління ДФС в Київській області обшукує офіс компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування.
Адвокат екс-власника компанії Юрія Новікова Сергій Загородній повідомив DT.UA, що обшуки велися також у помешканні його підзахисного.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко під час звіту у Верховній Раді заявив про те, що виділені Данією гроші на створення сайту е-декларацій були вкрадені.DT.UA