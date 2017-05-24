Колишнього головного податківця Луганщини Антипова звільнили з-під варти

Прокуратура вимагала заарештувати підозрюваного з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави.

Антипову одягнуть електронний браслет Hromadske.ua

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів в Луганській області, якого затримали під час спецоперації у середу 24 травня.

Згідно з рішенням суду, Антипова повинні звільнити з-під варти, зобов'язати носити електронний браслет, здати закордонного паспорта та внести 15 мільйонів гривень застави. Якщо Антипов не внесе цю суму протягом п'яти днів суд обере йому запобіжний захід повторно, передає "Цензор. НЕТ".

Прокурори наполягали на взяття екс-податківця під варту з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави.

За словами Антипова, напередодні він неодноразово отримував попередження про підготовку затримання.

"Протягом трьох останніх місяців мене неодноразово попереджали, що мене збираються затримувати", – цитує підозрюваного Hromadske.ua.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишніх посадових осіб Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження про так звані податкові майданчики Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України. Підозрюваних доставили до Києва для обрання запобіжного заходу.