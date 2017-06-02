Колишнього головного податківця Луганщини Антипова заарештували

Підозрюваний не вніс 15 мільйонів гривень застави у встановлені судом строки.

Антипов не знайшов 15 мільйонів гривень для застави і відправився до СІЗО Hromadske.ua

Печерський районний суд Києва обрав колишньому начальнику Головного управління Міністерства доходів і зборів в Луганській областізапобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативної внесення 100 мільйонів гривень застави.

"Антипову, у якого під час затримання вилучили 3,8 мільйона доларів – екс-губернатору і екс-голові податкової Луганської області, тільки що Печерський суд, у рамках ст. 209 КПК (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) призначив запобіжний захід - арешт з можливим заставою 100 мільйонів гривень. Кайданки одягнули прямо в залі суду", – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook у ніч на п'ятницю, 2 червня. Він також оприлюднив відео, зняте в залі суду.

Нагадаємо, 24 травня суд звільнив Антипова з-під варти, зобов'язавши носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та внести 15 мільйонів гривень застави протягом п'яти днів. В іншому випадку, підозрюваному мали обрати більш суворий запобіжний захід.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.