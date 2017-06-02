Колишнього головного податківця Луганщини Антипова заарештували

Підозрюваний не вніс 15 мільйонів гривень застави у встановлені судом строки.
"Антипову, у якого під час затримання вилучили 3,8 мільйона доларів – екс-губернатору і екс-голові податкової Луганської області, тільки що Печерський суд, у рамках ст. 209 КПК (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) призначив запобіжний захід - арешт з можливим заставою 100 мільйонів гривень. Кайданки одягнули прямо в залі суду", – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook у ніч на п'ятницю, 2 червня. Він також оприлюднив відео, зняте в залі суду.
Нагадаємо, 24 травня суд звільнив Антипова з-під варти, зобов'язавши носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та внести 15 мільйонів гривень застави протягом п'яти днів. В іншому випадку, підозрюваному мали обрати більш суворий запобіжний захід.
Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.
Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.DT.UA