Колишні українські правоохоронці мстять бойовикам "ЛНР" за зіпсовані кар'єри – ІС

Співробітники"МВС ЛНР" обшукують будинки терористів і затримують їх через найменший привід.

Зрадники України в Донбасі конфліктують один з одним

Колишні бойовики НЗФ терористичної організації "ЛНР" поскаржилися до "органів безпеки" на часті випадки обшуків і арештів з боку "", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"На одній з останніх нарад керівництва "МДБ ЛНР" було вказано на численні звернення в "органи безпеки ЛНР" одразу в декількох населених пунктах окупованих районів Луганської області "ветеранів ополчення", які скаржаться на необгрунтовані обшуки, проведені співробітниками "МВС ЛНР" у їхніх квартирах і будинках, затримання і арешти через найменший привід і без нього", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Самі екс-бойовики вважають, що обшуки пов'язані з "помстою" колишніх українських правоохоронців, які перейшли на службу до терористів "ЛНР". З початком у Донбасі "русской весны" у багатьох з них "зіпсувалися кар'єри" в МВС України.

Ще однією з версій є співпраця місцевих "правоохоронців" з "українськими спецслужбами".

У свою чергу, в "МВС ЛНР" факти численних обшуків і затримань обґрунтовують тим, що колишні терористи є "групою ризику" як в плані зберігання, так і використання в побутових конфліктах і з хуліганських мотивів "нелегальної" зброї. У "МДБ ЛНР" призначено розслідування за фактами даних звернень.

Раніше в розвідці повідомили про те, що між бойовиками терористичного угруповання "ЛНР" і кадровими військами ЗС РФ зростає напруженість, що вже переросла у конфлікт.

28 січня секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив про те, що з початку окупації Росією Криму, на службу до агресорів перейшли 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Не змінили присязі всього 3900 осіб.