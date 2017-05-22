Колабораціоністи ОРЛО обклеїли будинки Луганська проукраїнської агітацією – ІС

За допомогою дій під виглядом "українських ДРГ" сепаратисти намагаються мобілізувати населення до лав бойовиків і "громадських активістів".

У "ЛНР" вирішили не чекати на "українських диверсантів", а працювати замість них РИА Новости

У так званому "Міністерстві державної безпеки" терористичної організації "ЛНР" придумали новий спосіб "", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Одразу в декількох містах та селищах окупованих районів Луганської області, і в самому Луганську, в публічних місцях і на стінах громадських будівель з'явилися зроблені агентурою "МДБ ЛНР" добре помітні і видимі здалеку написи нібито проукраїнського змісту, але з додаванням нацистських гасел і символіки. Зокрема, деякі з "закликів" супроводжуються зображенням свастики.

За словами Тимчука, в ряді випадків використовувалися листівки з великим шрифтом і такими ж гаслами і символікою.

У "МДБ" колабораціоністів розраховують на те, що дані заходи "підвищать пильність" населення окупованих територій, а також збільшать кількість бойовиків НВФ та "активістів" в лавах "ОД "Мир Луганщині" на хвилі громадського обурення діями "агентури київської хунти".

Крім того, результат роботи агентури сепаратистів покликаний відволікти увагу громадян від соціально-економічних проблем у "ЛНР" і знизити градус протестних настроїв у суспільстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей населення в примусовому порядку залучають до святкування "днів республік" 11 і 12 травня. Керівникам місцевих "міськвиконкомів" погрожують звільненням в разі низької явки.