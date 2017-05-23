КМДА має намір підняти вартість проїзду в метро до п'яти гривень

Відповідне розпорядження має набути чинності 15 липня.
Про це йдеться в проекті розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", опублікованому на сайті адміністрації.
Стверджується, що згідно з документом, вартість проїзду в метро буде становити п'ять гривень, а в наземному міському транспорті (у тролейбусах, трамваях, автобусах, а також на фунікулері) – чотири гривні.
Розпорядження має набути чинності 15 липня.
У квітні повідомлялося, що ціна на проїзд у київському метро вже цього року може підвищитися приблизно на 50% у зв'язку з зростанням тарифу на електроенергію.Українські новини