КМДА має намір підняти вартість проїзду в метро до п'яти гривень

Відповідне розпорядження має набути чинності 15 липня.

Проїзд у київській підземці може подорожчати Василь Артюшенко, DT.UA

Київська міська державна адміністрація має намір підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті: до чотирьох гривень – в наземному транспорті і до п'яти гривень – у метрополітені.

Про це йдеться в проекті розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", опублікованому на сайті адміністрації.

Стверджується, що згідно з документом, вартість проїзду в метро буде становити п'ять гривень, а в наземному міському транспорті (у тролейбусах, трамваях, автобусах, а також на фунікулері) – чотири гривні.

Розпорядження має набути чинності 15 липня.

У квітні повідомлялося, що ціна на проїзд у київському метро вже цього року може підвищитися приблизно на 50% у зв'язку з зростанням тарифу на електроенергію.