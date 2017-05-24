Київський патріархат в Україні має вдвічі більше прихильників, ніж Московський

Дослідження Центру Разумкова вперше показало дворазову чисельну перевагу одних православних над іншими.

Паства УПЦ Московського патріархату в Україні скоротилася до 12% Сайт президента України

Дві третини громадян України (68,2%) вважають себе, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

До римсько-католицької церкви належать 1,0% українців, до Української греко-католицької – 7,8%, протестантами себе вважають 0,8%, сповідують іудаїзм 1,3%, іслам – 0,2%, буддизм - 0,1%, індуїзм – 0,1%, язичництво – близько 0%, просто християнами себе вважають 7,0%, інші релігії сповідують 0,4%, не відносять себе до якихось релігійних віросповідань – 12,6%, відмовилися відповідати 0,6% респондентів.

Центр Разумкова

Як відзначають соціологи, вперше з початку моніторингу число прихильників УПЦ (Київський патріархат) вдвічі перевищило число вірних УПЦ Московського патріархату: 27% проти 12% серед усіх опитаних, серед тих, хто відніс себе до послідовників православ'я, – 39% проти 17%. У 2016 році співвідношення було 25% проти 15% і 38% проти 23%.

Крім того, серед православних 1,1% вважають себе віруючими Української автокефальної православної церкви, 24,3% - просто православними, 0,8% вагаються з відповіддю.

Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У червні 2016 року Верховна Рада звернулася до вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні. Рада просить патріарха визнати недійсним томос 1686 року про перепідпорядкування Київської митрополії Москві, оскільки він був прийнятий з порушенням священних канонів Православної церкви.