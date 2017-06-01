Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю провів smart-марафон "Захисти мої права"

До дітей, які живуть з інвалідністю, завітав патріарх Філарет.

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України Філарет відвідав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю. Візит Патріарха запланований у рамках дитячого smart-марафону "Захисти мої права", присвяченого Міжнародному дню захисту дітей. Святійший Патріарх Філарет освятив приміщення центру, а також поспілкувався з дітьми та персоналом. "Дитячий марафон прав" ініційований з метою привернення уваги суспільства до реалізації прав дітей з інвалідністю на освіту, свободу слова, здобуття професії, медичну та реабілітаційну допомогу, вільне висловлювання особистої думки. Під час заходу проведено майстер-класи із народної творчості, кулінарної майстерності, малювання, аквагриму тощо. Діти створили власне дерево бажань, а батьки ознайомилися з роботою новоствореного шоу-руму засобів технічної реабілітації, де можна замовити та оформити візки, ортопедичне взуття, протези, засоби фізичної реабілітації. Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю - заклад зовсім молодий, але він гучно заявляє про себе як сучасна інноваційна родиноорієнтована реабілітаційна установа. Філософія центру описується одним словом: "РАЗОМ": дитина -родина- фахівець- громада.

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