Київська влада чекає до 60 тисяч туристів на фінал Ліги чемпіонів-2018

Мешканці Києва в цілому підтримують проведення в місті великих заходів. Місто прийме десятки тисяч вболівальників.
"Додаткових витрат не буде. Тільки наша концентрація на окремих локаціях, наближених до стадіону чи аеропорту в Жулянах", - сказав він на брифінгу в Києві.
За його словами, в Києві очікують 60 тис. туристів на фінал ЛЧ, також трансляцію подивляться близько 600 млн.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 83% киян підтримують проведення у столиці в 2018 році фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА з футболу.
Нагадаємо, що в травні 2017 року в Києві пройшов конкурс Євробачення. За даними опитування компанії GfK Ukraine, абсолютна більшість гостей Євробачення (92%) хотіли б знову повернутися в Україну. Більше половини опитаних (54%) заявили, що Україна стане членом ЄС вже в наступні п'ять років. Такої думки дотримуються в однаковій мірі як представники самих країн ЄС (53%), так і ті, хто не належить до єесівських країн.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,