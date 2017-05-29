Київська влада чекає до 60 тисяч туристів на фінал Ліги чемпіонів-2018

Мешканці Києва в цілому підтримують проведення в місті великих заходів. Місто прийме десятки тисяч вболівальників.

Київ знову очікує наплив футбольних уболівальників Андрій Товстиженко

Київ почав підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський", повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс.

"Додаткових витрат не буде. Тільки наша концентрація на окремих локаціях, наближених до стадіону чи аеропорту в Жулянах", - сказав він на брифінгу в Києві.

За його словами, в Києві очікують 60 тис. туристів на фінал ЛЧ, також трансляцію подивляться близько 600 млн.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 83% киян підтримують проведення у столиці в 2018 році фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА з футболу.

Нагадаємо, що в травні 2017 року в Києві пройшов конкурс Євробачення. За даними опитування компанії GfK Ukraine, абсолютна більшість гостей Євробачення (92%) хотіли б знову повернутися в Україну. Більше половини опитаних (54%) заявили, що Україна стане членом ЄС вже в наступні п'ять років. Такої думки дотримуються в однаковій мірі як представники самих країн ЄС (53%), так і ті, хто не належить до єесівських країн.