Київрада планує заборонити ПЗ російських компаній

Витрати на впровадження вітчизняного програмного забезпечення будуть навіть меншими, ніж річне обслуговування ПЗ з країни-агресора.

Київрада заборонить ПЗ країни-агресора для закупівель kievcity.gov.ua

Постійна комісіяз питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проект рішення, який передбачає вжиття заходів з кібербезпеки.

Як повідомляє прес-служба Київради, документ пропонує заборонити використання програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання, що розроблено і виготовлено російськими компаніями. Дана заборона поширюватиметься на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства, установи й організації. Також забороняється використання ПЗ країни-агресора для закупівель.

Відповідно до проекту рішення, протягом цього року виконавчий орган Київради (КМДА) має розробити і впровадити вітчизняні програмні продукти, якими будуть користуватися органи місцевої влади та комунальні підприємства. При цьому витрати з міського бюджету не потрібні.

"Це не потребує додаткових фінансувань. Витрати програмного забезпечення складаються з двох частин — це фактично, коли воно продається, тобто продаж ліцензії, а потім щорічне обслуговування, тобто російські програми щорічно забирають гроші з нашого бюджету. Ми уже маємо досвід — коли були заборонені російські антивірусні програми, ми тоді використали зарубіжні аналоги. Наразі ми плануємо застосувати конкурентний перехід, створити власне ПЗ. І витрати на впровадження програми будуть навіть меншими, ніж її річне обслуговування. Відповідно Київ нічого не втрачає", - зазначають розробники програмного забезпечення.

Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проект рішення та доручила Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій провести інвентаризацію програмного забезпечення, яке застосовується в Київраді та КМДА. А також розробити та подати на погодження комісії план заходів щодо впровадження вітчизняного програмного забезпечення для потреб місцевих органів влади.

У січні 2015 року Київрада підтримала постанову Верховної Ради України про визнання Російської Федерації державою-агресором.