Київ практично не веде інформаційну роботу з мешканцями ОРДЛО – думка

Український мейнстрім веде себе так, ніби не помічає війни.

За три роки війна і окупація частини Донбасу так і не були проговорені в національному ефірі Радіо Свобода

Київська влада фактично не веде інформаційну роботу з мешканцями окупованих територій Сходу України, пише у своїй статті дляСтаніслав Васін.

За його словами, за минулі три роки війна і окупація територій Донбасу так і не були проговорені в національному ефірі, а на адресу українців, які залишилися в ОРДЛО, не прозвучало жодного звернення від президента. Крім цього, не названо жодного реального терміну деокупації, а сама стратегія повернення окупованих територій відсутня.

"Однак якщо повернення Донбасу під український контроль буксує з об'єктивних військово-політичних причин, то зовсім неясно, чому держава так легко й скоро відмовляється від тих, кого вважає своїми. Протягом трьох років наші спецслужби сушать голову над тим, як інформаційно пробитися на окуповану територію, що само по собі вже показово. Показово тому, що окупований Донбас у свідомості більшості по той бік блокпостів — немов примара: порожній, без людей. Тоді як гуманітарна складова цього конфлікту — самі люди — сотнями тисяч щомісяця перетинають лінію розмежування, не відчуваючи ані найменшої інформаційної роботи з українського боку", – йдеться в статті.

За словами Васіна, цілодобовому масиву російської пропаганди на окупованих територіях України сьогодні складно протиставити що-небудь в технічному сенсі.

" Чи маємо після цього дивуватися, що більшість тих "що залишилися" (уже сталий тут вислів) в окупації, як мінімум байдуже ставляться до України, геть не реагуючи на її новітню історію після Майдану, боячись і не розуміючи її? "ДНР" ставить на майбутнє, ми — воюємо на фронтах минулого. Поки в нагальному порядку денному українського інформаційного — та й політичного — простору на першому місці питання блокування російських соціальних мереж і святкування 9 Травня, в "республіці" цілодобово виховують нове покоління, тим самим поглиблюючи окупацію — не отримуючи ані кілометра нової землі", – констатує автор.

Васін підкреслює, що українська сторона фактично ніяк не відповідає на роботу российких пропагандистів в ОРДЛО, хоча жителі окупованих територій регулярно перетинають лінію розмежування.

"Український мейнстрим поводиться так, ніби не помічає війни. Ніби немає тих десятків тисяч людей, які ось уже четвертий рік мерзнуть/знемагають від спеки на блокпостах, при цьому подорожуючи по українські продукти й пенсії, а потім повертаються в "ДНР" і знову проклинають усе, що пов'язано з Україною. Невизначеність позиції, її ситуативність, тяготи життя в "республіці" — ось, здавалося б, той благодатний ґрунт, який мав би спонукати Київ розпочати реальну деокупацію регіону — з його населення і "з голови"", – йдеться в статті.

Автор зазначає, що за період конфлікту українські ЗМІ, волонтери і спецслужби зібрали зібрали величезний масив матеріалу, який, міг би вивести сприйняття конфлікту на Сході України за рамки шаблонів "нацистів" та "ковбаси", дозволивши поглянути на ситуацію ширше.

Детальніше про проблеми деокупації ОРДЛО читайте в статті Станіслава Васіна "Талант втрачати" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".