Киян попередили про сильний вітер

З північного заходу Європи в Україну продовжує надходити прохолодне повітря. У найближчі два дні спеки не буде.

Киян попросили уникати розлогих дерев DT.UA

В найближчий час в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, які триватимуть до кінця доби, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища рекомендує в разі посилення вітру закривати всі вікна будинків, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП і дерев, не паркувати поряд з великими деревами автотранспорт.

За даними Укргідрометцентру, в п'ятницю, 2 червня, з північного заходу Європи в Україну продовжить надходити прохолодне повітря, погоду на більшій частині території країни визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Вночі в Криму та Приазов'ї, вдень у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території - без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на півночі Лівобережжя окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23° (в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°); у південній частині вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

У суботу, 3 червня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині 12-17°; вдень 20-25°, на сході 18-23°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.