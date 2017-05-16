Кісельов, Глазьєв та Кадиров: хто опинився в оновленому українському списку санкцій

В список потрапили 1228 громадянина України та інших країн.

Серед тих, то потрапили в санкційний список виявилися чиновники, силовики і медійники cont.ws

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 16 травня, ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У санкційний список потрапили 1228 осіб, серед яких, як громадяни України, так і іноземці.

Переважну частину списку складають громадяни РФ, серед яких чиновники, політики, працівники ЗМІ, а також діячі культури. Під санкції потрапив Йосип Кобзон, якого вирішили позбавити державних нагород, а також можливості фінансових операцій в Україні.

Потрапили в список і редактори багатьох російських або ж проросійських ЗМІ. У списку фігурують імена Костянтина Ернста, який є головою "Першого каналу", а також Олександра Потапова, який був головним ректором "Life News" і газети "Известия". Опинився в списку і Дмитро Кисельов, генеральний директор міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні".

Серед тих, що потрапили під санкції фізичних осіб були і міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а також глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Фігурує в списку і Сергій Глазьєв, який є радником Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції. Глазьєву заборонили в'їзд, зажадали позбавити нагород, а також заблокували активи на території України.

З'являються в списку і громадяни Україні, наприклад екс-депутат Олег Царьов, якому заборонили виводити капітал за межі України.

Найбільш широкі санкції були накладені на власників окремих компаній, наприклад "РусАл". Санкції такого типу забороняють всі фінансові операції, блокують майно і активи компаній.

Обмеження по відношенню до фізичних осіб вводяться на чотири категорії термінів: рік, три роки, п'ять років і безстрокові. В останню категорію потрапили судді, слідчі і прокурори, які займалися переслідуванням українських громадян у Криму і Росії.

Раніше Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко має намір ініціювати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії на 12 місяців. Це питання він підніме під час переговорів з лідерами Євросоюзу і країн-членів ЄС, в тому числі, під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні 20 травня.