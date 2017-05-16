Кісельов, Глазьєв та Кадиров: хто опинився в оновленому українському списку санкцій

В список потрапили 1228 громадянина України та інших країн.
Переважну частину списку складають громадяни РФ, серед яких чиновники, політики, працівники ЗМІ, а також діячі культури. Під санкції потрапив Йосип Кобзон, якого вирішили позбавити державних нагород, а також можливості фінансових операцій в Україні.
Потрапили в список і редактори багатьох російських або ж проросійських ЗМІ. У списку фігурують імена Костянтина Ернста, який є головою "Першого каналу", а також Олександра Потапова, який був головним ректором "Life News" і газети "Известия". Опинився в списку і Дмитро Кисельов, генеральний директор міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні".
Серед тих, що потрапили під санкції фізичних осіб були і міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а також глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Фігурує в списку і Сергій Глазьєв, який є радником Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції. Глазьєву заборонили в'їзд, зажадали позбавити нагород, а також заблокували активи на території України.
З'являються в списку і громадяни Україні, наприклад екс-депутат Олег Царьов, якому заборонили виводити капітал за межі України.
Найбільш широкі санкції були накладені на власників окремих компаній, наприклад "РусАл". Санкції такого типу забороняють всі фінансові операції, блокують майно і активи компаній.
Обмеження по відношенню до фізичних осіб вводяться на чотири категорії термінів: рік, три роки, п'ять років і безстрокові. В останню категорію потрапили судді, слідчі і прокурори, які займалися переслідуванням українських громадян у Криму і Росії.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко має намір ініціювати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії на 12 місяців. Це питання він підніме під час переговорів з лідерами Євросоюзу і країн-членів ЄС, в тому числі, під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні 20 травня.DT.UA