Кількість загиблих в ході протестів у Венесуелі перевищила 40 осіб

В штаті Тачира на кордоні з Колумбією загинули 17-річний юнак та 33-річний чоловік.

Під час протестів у Венесуелі загинули ще дві людини

Таким чином, загальна кількість загиблих за час протестів досягло 41 людини.

Інформацію про загибель людей підтвердив Тарек Вільям Сааб, венесуельський омбудсмен. У своєму Twitter-акаунті він повідомив, що ним було подано звернення про розслідування цієї жахливої події.

Так само повідомляється, що в Центральному штаті Карабобо розстріляли трьох силовиків, а в Скрині трьох демонстрантів збив автомобіль. У той же час інформація про загибель поліцейського в штаті Карабобо не підтвердилася.

Нагадаємо, що з початку квітня у Венесуелі майже щодня проходять масові антиурядові демонстрації, в ході яких чинна влада вже затримали десятки учасників. Серед вимог учасників демонстрацій - дострокові вибори нового президента країни, повне відновлення прав парламенту Венесуели, а також запуск процесу відновлення економіки країни.

Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".