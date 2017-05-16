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Кількість загиблих в ході протестів у Венесуелі перевищила 40 осіб

16 травня в 12:54

В штаті Тачира на кордоні з Колумбією загинули 17-річний юнак та 33-річний чоловік.

Голодный бунт в Венесуэле
Під час протестів у Венесуелі загинули ще дві людини
Під час акції протестів проти диктатури президента Ніколаса Мадуро у Венесуелі в понеділок, 15 травня, загинули ще дві людини: 17-річний юнак отримав кульове поранення, а 33-річному чоловікові в груди потрапила гранату зі сльозогінним газом, повідомляє Associated Press.

Таким чином, загальна кількість загиблих за час протестів досягло 41 людини.

Інформацію про загибель людей підтвердив Тарек Вільям Сааб, венесуельський омбудсмен. У своєму Twitter-акаунті він повідомив, що ним було подано звернення про розслідування цієї жахливої події.

Так само повідомляється, що в Центральному штаті Карабобо розстріляли трьох силовиків, а в Скрині трьох демонстрантів збив автомобіль. У той же час інформація про загибель поліцейського в штаті Карабобо не підтвердилася.

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Нагадаємо, що з початку квітня у Венесуелі майже щодня проходять масові антиурядові демонстрації, в ході яких чинна влада вже затримали десятки учасників. Серед вимог учасників демонстрацій - дострокові вибори нового президента країни, повне відновлення прав парламенту Венесуели, а також запуск процесу відновлення економіки країни.

Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Венесуела протест загибель
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