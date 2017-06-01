Кілер, який стріляв у Осмаєва, житиме і дасть свідчення – Геращенко

Радник глави МВС назвав зловмисника агентом російських спецслужб.

Геращенко повідомив подробиці замаху на чеченських добровольців МВС України

Злочинцеві, який вчинив замах на чеченського добровольця Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, надають необхідну медичну допомогу. Загрози його життю немає, і він зможе дати свідчення правоохоронцям, заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

"Цей чоловік присланий російськими спецслужбами. Він житиме. Знаходиться під охороною поліції. Природно, він дасть свідчення і розповість, як російські спецслужби, які вербують кілерів", – повідомив політик журналістам у четвер, 1 червня.

Геращенко уточнив, що місцезнаходження зловмисника, який перебуває під охороною поліції, засекречено.

"Ми знаємо, що він житиме. І ми намагатимемося не допустити його самогубства", – додав депутат.

Голова прес-служби МВС Артем Шевченко, у свою чергу, припустив, що мотивами замаху на подружжя стали їх патріотична позиція, участь у добровольчому русі та громадянська активність.

Він також повідомив, що в закордонному паспорті, вилученому у кілера, є відмітки про перетин кордону України з Росією та Білоруссю в 2016 році.

За даними "Української правди", злочинець нещодавно прибув до Україну з Брянської області РФ.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву й Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.