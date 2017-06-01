Кілер, який стріляв у Осмаєва, отримав українські документи в лютому 2016 року

За злочином можуть стояти російські спецслужби.

У злочинця знайшли паспорт на ім'я Олександра Дакара РБК-Україна

Злочинець, який скоїв, отримав українські документи на ім'я Олександра Дакара в лютому минулого року.

"Паспорт громадянина України цей чоловік отримав 10 лютого 2016 року. Закордонний паспорт – 15 лютого 2016 року. Довідку про ідентифікаційний код – 11 лютого 2016 року", – повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook ввечері в четвер, 1 червня.

Політик додав, що особу зловмисника слідству ще належить встановити, а також висловив впевненість, що злочинець є агентом російських спецслужб.

"Даний громадянин України, швидше за все, ніякий не Дакар Олександр Венусович. А зовсім інша особа, яка регулярно їздили до Росії для отримання інструкцій з Центру", – підкреслив Геращенко, уточнивши, що востаннє злочинець перетинав українсько-російський кордон у травні цього року.

За словами радника голови МВС, слідство розроблятиме різні версії, основною з якого є саме "російський слід".

"На кілера чекає суд і, швидше за все, довічне ув'язнення, якщо він не співпрацюватиме зі слідством і не розповість про деталі його вербування та організації замаху", – підсумував Геращенко.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву й Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.