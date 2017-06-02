Кілер, що стріляв у Осмаєва, причетний до вбивства чеченців у Європі – Окуєва

Осмаєв прийшов у свідомість, проте говорити поки не може.
у своєму повідомленні У Facebook вона вказала, що Осмаєв прийшов у свідомість, проте говорити йому поки заважає апарат штучного дихання. Стан потерпілого в даний момент стабільний.
"А кілер виявився дуже непростою штучкою - на клаптях його совісті багато вбивств чеченців у тому числі і в Європі. Я рада, що він отримав по заслугах саме від моєї руки (за попередньою інформацією він буде "ходити під себе" весь залишок свого жалюгідного життя (одна куля застрягла у хребті)", – зазначила вона.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву та Адама Осмаєва. В результаті замаху Адам Осмаєв та сам кілер отримали важкі поранення.
Детальніше про деталі замаху читайте в матеріалі DT.UA "Замах на Осмаєва: що відомо".DT.UA