Керівництво НАТО і США не сформулювало мети надання військової допомоги Україні - Бутусов

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Військова допомога Україні планується в країнах Заходу на основі суперечливих політичних рішень, що доводить ситуацію до абсурду.

На Заході погано розуміють, чого саме хочуть досягти, надаючи Україні військову допомогу

Країни Заходу не виробили чіткої доктрини надання військової допомоги Україні, внаслідок чого постачання Києву озброєнь стали предметом ситуативних рішень. Про це у своїй статті дляпише журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов.

За його словами, західна дипломатія наполягає на необхідності припинити конфлікт в Донбасі та знизити ескалацію бойових дій, проте політики країн Заходу не пояснили своїм військовим, як саме можна домогтися виконання цих цілей.

"Пунктиром позначено політичну доктрину, — але доктрини військової немає взагалі. Тим часом війна підпорядкована власній логіці, і бажання припинити війну зовсім не передбачає припинення бойових дій. Навіть навпаки — саме технічна перевага російських військ у ряді видів озброєнь дає можливість Кремлю зривати Мінський процес та блокувати виконання домовленостей", - йдеться в статті.

"Керівництво НАТО і США не сформулювало мети надання військової допомоги Україні. Яка мета? Чого хочуть добитися США і НАТО в цій війні? Запобігти масштабному вторгненню в Україну? Завершити війну? Підвищити ефективність української армії для стратегічного стримування РФ? Підвищити ефективність української армії для проведення локальних операцій у Донбасі? Інтегрувати українську армію в НАТО?", - задається питаннями автор.

Бутусов констатує, що західні поставки озброєння до України стали предметом ситуативних рішень, не пов'язаних між собою і не спрямованих на розвиток інститутів оборони та безпеки в Україні. Військова допомога, на його думку, планується виходячи з суперечливих політичних рішень, що доводить ситуацію до абсурду.

У грудні минулого року повідомлялося, що американські БПЛА Raven RQ-11B, надані Збройним силам України американською стороною для потреб АТО, виявилися неефективними з причини вразливості перед глушенням сигналу і зломом.

Детальніше про проблемні аспекти американської військової допомоги Україні читайте в статті Юрія Бутусова "Військова техніка США для України: політичний символізм і цілепокладання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".