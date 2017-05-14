Керівництво НАТО і США не сформулювало мети надання військової допомоги Україні - Бутусов

Військова допомога Україні планується в країнах Заходу на основі суперечливих політичних рішень, що доводить ситуацію до абсурду.
За його словами, західна дипломатія наполягає на необхідності припинити конфлікт в Донбасі та знизити ескалацію бойових дій, проте політики країн Заходу не пояснили своїм військовим, як саме можна домогтися виконання цих цілей.
"Пунктиром позначено політичну доктрину, — але доктрини військової немає взагалі. Тим часом війна підпорядкована власній логіці, і бажання припинити війну зовсім не передбачає припинення бойових дій. Навіть навпаки — саме технічна перевага російських військ у ряді видів озброєнь дає можливість Кремлю зривати Мінський процес та блокувати виконання домовленостей", - йдеться в статті.
"Керівництво НАТО і США не сформулювало мети надання військової допомоги Україні. Яка мета? Чого хочуть добитися США і НАТО в цій війні? Запобігти масштабному вторгненню в Україну? Завершити війну? Підвищити ефективність української армії для стратегічного стримування РФ? Підвищити ефективність української армії для проведення локальних операцій у Донбасі? Інтегрувати українську армію в НАТО?", - задається питаннями автор.
Бутусов констатує, що західні поставки озброєння до України стали предметом ситуативних рішень, не пов'язаних між собою і не спрямованих на розвиток інститутів оборони та безпеки в Україні. Військова допомога, на його думку, планується виходячи з суперечливих політичних рішень, що доводить ситуацію до абсурду.
У грудні минулого року повідомлялося, що американські БПЛА Raven RQ-11B, надані Збройним силам України американською стороною для потреб АТО, виявилися неефективними з причини вразливості перед глушенням сигналу і зломом.
Детальніше про проблемні аспекти американської військової допомоги Україні читайте в статті Юрія Бутусова "Військова техніка США для України: політичний символізм і цілепокладання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA