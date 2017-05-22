Каталонія проголосить незалежність, якщо Мадрид відмовить їй у праві на референдум – ЗМІ

Проект документа, який передбачає проголошення незалежності вже є в місцевому парламенті Каталонії.
Каталонія хоче незалежності через референдум, але може її проголосити і без нього
В парламенті Каталонії знаходиться проект закону, який передбачає проголошення незалежності регіону, в разі відмови уряду Іспанії
у проведенні референдуму про незалежність. Референдум, який вимагають провести лідери Каталонії, повинен відбутися восени цього року, повідомляє видання El Pais.
Проект закону передбачає негайне проголошення парламентської республіки Каталонії, у разі відмови офіційного Мадрида в проведенні референдуму 24 вересня або 1 жовтня цього року.
Раніше повідомлялося, що тисячі протестуючих зібралися навколо суду в Барселоні, де повинні судити колишнього главу Каталонської автономії
Артура Маса. Екс-голову звинувачують у проведенні незаконного референдуму за відокремлення Каталонії в 2014 році.
За матеріалами:
DT.UA