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Каталонія проголосить незалежність, якщо Мадрид відмовить їй у праві на референдум – ЗМІ

22 травня в 12:50

Проект документа, який передбачає проголошення незалежності вже є в місцевому парламенті Каталонії.

каталонія
Каталонія хоче незалежності через референдум, але може її проголосити і без нього
В парламенті Каталонії знаходиться проект закону, який передбачає проголошення незалежності регіону, в разі відмови уряду Іспанії у проведенні референдуму про незалежність. Референдум, який вимагають провести лідери Каталонії, повинен відбутися восени цього року, повідомляє видання El Pais.

Проект закону передбачає негайне проголошення парламентської республіки Каталонії, у разі відмови офіційного Мадрида в проведенні референдуму 24 вересня або 1 жовтня цього року.

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Раніше повідомлялося, що тисячі протестуючих зібралися навколо суду в Барселоні, де повинні судити колишнього главу Каталонської автономії Артура Маса. Екс-голову звинувачують у проведенні незаконного референдуму за відокремлення Каталонії в 2014 році.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Каталонія референдум незалежність парламент
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