Камери зовнішнього спостереження зафіксували момент масштабного прориву труби в Києві

Момент розриву 800-мм труби вдалося зняти з трьох ракурсів.

Три камери зовнішнього спостереження зняли момент розриву асфальту на Голосіївському проспекті ТСН

Момент розривуна Голосіївському проспекті в Києві в понеділок, 29 травня, зафіксували як мінімум три камери зовнішнього спостереження, встановлені на сусідніх будівлях.

Відео інциденту оприлюднила служба новин ТСН на своїй сторінці у Facebook.

За словами очевидців, величезний фонтан води діставав до сьомого поверху. Уламками асфальту були вибиті вікна в будинках, пошкоджені припарковані автомобілі.

Нагадаємо, в понеділок, 29 березня, журналіст Андрій Гусєв повідомив про прорив водогону по проспекту Голосіївському, 27. У результаті аварії було пошкоджено та затоплено квартири у житловому будинку. На місце прибули рятувальники і ремонтники, почалося відселення мешканців постраждалих квартир.