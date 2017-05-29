Камери зовнішнього спостереження зафіксували момент масштабного прориву труби в Києві

Момент розриву 800-мм труби вдалося зняти з трьох ракурсів.
Відео інциденту оприлюднила служба новин ТСН на своїй сторінці у Facebook.
За словами очевидців, величезний фонтан води діставав до сьомого поверху. Уламками асфальту були вибиті вікна в будинках, пошкоджені припарковані автомобілі.
Нагадаємо, в понеділок, 29 березня, журналіст Андрій Гусєв повідомив про прорив водогону по проспекту Голосіївському, 27. У результаті аварії було пошкоджено та затоплено квартири у житловому будинку. На місце прибули рятувальники і ремонтники, почалося відселення мешканців постраждалих квартир.ТСН