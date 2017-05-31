Календарне літо в Україні розпочнеться з грозових дощів

Короткочасні дощі з грозою пройдуть 1 червня. У наступні дні переважно без опадів.

Синоптики нічого особливого від початку літа не очікують

Літо в Україні почнеться з типової для цього періоду погоди – очікується температура повітряповідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

"Нічого особливого не очікується. Завтра ще можуть бути на півдні, місцями на сході та в центральних областях короткочасні дощі з грозою, а в наступні дні переважно без опадів і досить тепла погода", - сказала Савченко агентству "Інтерфакс-Україна".

За її даними, трохи прохолодніше буде в наступну добу на півночі і північному сході – 20-25°, на півдні та сході – до 24-29°.

"Потім по всій території України буде температура 24-29°, а на півдні та Закарпатті до 30°. Це до 5-6 червня", - сказала Савченко.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць тривалішою за кліматичну норму.