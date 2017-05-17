Кабмін затвердив угоду України і Туреччини про взаємні поїздки громадян по ID-паспортам

Українці зможуть перебувати у Туреччини без віз протягом трьох місяців.

Українцям стане простіше потрапити на відпочинок до Туреччини

на засіданні у середу, 17 травня, затвердив угоду з урядом Туреччини щодо поїздок громадян за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт, повідомляє " Інтерфакс-Україна ".

Рішення було прийняте без обговорення – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав його у переліку відповідних рішень.

Відповідно до даної угоди, громадяни України та Туреччини, що мають паспорти з безконтактним електронним носієм інформації (у вигляді ID-карт), зможуть в'їжджати на територію іншої країни та виїжджати з неї, слідувати транзитом через територію, а також перебувати на ній терміном не більше 90 днів протягом 180 днів.

Раніше повідомлялося, що між урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карт.