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Кабмін затвердив угоду України і Туреччини про взаємні поїздки громадян по ID-паспортам

17 травня в 14:51

Українці зможуть перебувати у Туреччини без віз протягом трьох місяців.

Украина Турция
Українцям стане простіше потрапити на відпочинок до Туреччини
Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 17 травня, затвердив угоду з урядом Туреччини щодо поїздок громадян за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення було прийняте без обговорення – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав його у переліку відповідних рішень.

Відповідно до даної угоди, громадяни України та Туреччини, що мають паспорти з безконтактним електронним носієм інформації (у вигляді ID-карт), зможуть в'їжджати на територію іншої країни та виїжджати з неї, слідувати транзитом через територію, а також перебувати на ній терміном не більше 90 днів протягом 180 днів.

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Раніше повідомлялося, що між урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карт.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Туреччина угода паспорт поїздки уряд Кабмін
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