Кабмін призначив заступника міністра освіти і науки України

Професор Львівського політехнічного інституту Юрій Рашкевич опікуватиметься питаннями вищої освіти та євроінтеграції.

У міністра освіти і науки з'явився новий заступник Википедия

Уряд у середу, 31 травня,заступником міністра освіти і науки України професора кафедри інформаційних технологій видавничої справи Львівського політехнічного інституту Юрія Рашкевича.

Заступник міністра опікуватиметься питаннями вищої освіти та європейської інтеграції.

Протягом 1994-2017 років Рашкевич координував освітянські проекти за програмами Tempus, Еразмус+ та CIDA. Після приєднання України до Болонської системи керував двома міжнародними проектами за програмою Tempus, присвяченими впровадженню Європейської кредитно-трансферної системи та модернізації управління університетом. Має великий досвід науково-педагогічної роботи та налагодження міжнародних зв'язків у сфері вищої освіти.

Юрій Рашкевич народився 24 вересня 1955 року в Івано-Франківську. У 1972 році вступив на факультет автоматики Львівського політехнічного інституту, де навчався за спеціальністю "Автоматизовані системи управління". У 1977 році закінчив його та залишився працювати. Обіймав посади асистента, доцента та завідувача кафедри автоматизованих систем управління.

У 2011 році став ініціатором створення кафедри інформаційних технологій видавничої справи, яку очолював до 2015 року. Професор.

Проходив стажування у США, Канаді, Голландії, Австрії, Швеції, Великій Британії, Італії та Польщі.

Кабінет міністрів України звільнив Інну Совсун з посади першого заступника міністра освіти і науки 23 серпня минулого року. 31-річна Совсун обіймала посаду першого заступника міністра з 19 березня 2014 року.