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Кабмін прийняв рішення про ліквідацію Держсанепідслужби

22 травня в 23:09

В уряді визнали недоцільність існування відомства, так як її функції виконують інші органи виконавчої влади.

ДСЕС
Ліквідацією ДСЕС займеться спецкомісія
kiev.vgorode.ua
Кабінет міністрів ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу. Відповідне рішення оформлене постановою №348 від 29 березня.

"Подальше функціонування Держсанепідслужби недоцільне, оскільки на сьогодні виконання її функцій забезпечують МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба", – сказано в пояснювальній записці, опублікованій на сайті уряду в понеділок, 22 травня.

Кабмін скасував рішення про реорганізацію Держсанепідслужби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Для ліквідації відомства вирішено створити відповідну комісію.

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Нагадаємо, у грудні минулого року Кабмін ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції як міжрегіональний територіальний орган і передав його функції відповідним структурним підрозділам у центральному апараті НПУ та її територіальних органах.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Держсанепідслужба Кабмін ДСЕС
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