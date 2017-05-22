Кабмін прийняв рішення про ліквідацію Держсанепідслужби

В уряді визнали недоцільність існування відомства, так як її функції виконують інші органи виконавчої влади.

Ліквідацією ДСЕС займеться спецкомісія kiev.vgorode.ua

Кабінет міністрів ліквідував. Відповідне рішення оформлене постановою №348 від 29 березня.

"Подальше функціонування Держсанепідслужби недоцільне, оскільки на сьогодні виконання її функцій забезпечують МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба", – сказано в пояснювальній записці, опублікованій на сайті уряду в понеділок, 22 травня.

Кабмін скасував рішення про реорганізацію Держсанепідслужби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Для ліквідації відомства вирішено створити відповідну комісію.

Нагадаємо, у грудні минулого року Кабмін ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції як міжрегіональний територіальний орган і передав його функції відповідним структурним підрозділам у центральному апараті НПУ та її територіальних органах.