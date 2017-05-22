Кабмін може призначити службове розслідування щодо трьох членів НАЗК

Голова агентства Корчак домагається проведення розслідування стосовно членів НАЗК Радецького та Рябошапки, в той час як останні хочуть розслідування щодо самої Корчак.

Члени НАЗК затребували проведення службових розслідувань стосовно один одного Наталія Корчак / Facebook

Кабінет міністрів України розглядає питання призначення службового розслідування стосовно членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак, Руслана Радецького та Руслана Рябошапки, заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Як повідомляють "Українські новини", Петренко повідомив журналістам, що до Кабміну надійшли заяви глави НАЗК Наталії Корчак з проханням провести службове розслідування щодо Рябошапки та Радецького. В той же час, від Радецького та Рябошапки надійшла аналогічна заява з проханням провести службове розслідування щодо Корчак.

"Я їм всім рекомендую взятися за руки, написати заяву (про відставку – ред.) і піти. Не мучитися самим і не мучити НАЗК", - заявив глава Мін'юсту.

При цьому Петренко допускає проведення подібного розслідування.

"Зараз розглядається питання про призначення службового розслідування, так як, якщо самі керівники НАЗК вимагають, щоб проти них провели службове розслідування, то ми, швидше за все, підемо їм на зустріч", - зазначив він.

Міністр також висловив сподівання, що на поточному тижні Верховна Рада прийме закон, необхідний для перезапуску НАЗК.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій. Вже 30 березня стало відомо, що Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, який дозволить переобрати керівників цього органу.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".