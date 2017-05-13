Ізраїль змушує Київ провести нові випробування необхідних ЗСУ засобів зв'язку, незважаючи на вибір військових на користь турецького постачальника

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Фахівці, близькі до прийняття рішень, говорять про безпрецедентний політичний вплив Ізраїлю.

Україні необхідно буде зробити вибір між ізраїльським та турецьким постачальниками засобів зв'язку для ЗСУ

Ізраїльська сторона змушує Київ провести повторні випробування по визначенню необхідних ЗСУ засобів зв'язку, на підставі яких Україна повинна буде зробити остаточний вибір між продукцією ізраїльських та турецьких постачальників.

Про це у своїй статті для DT.UA пише директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак. Автор вказує, що в 2014-2016 роках Генштабом ЗСУ було проведено кропітку роботу з визначення основних типів необхідних ЗСУ засобів УКХ-зв'язку, включаючи відповідні випробування. Після тривалого тестування постачальником була обрана турецька компанія Aselsan.

За словами експерта, дане рішення було закріплено посадовими особами: свої підписи на відповідних документах поставили начальник Генштабу ЗСУ генерал армії Віктор Муженко та міністр оборони України генерал армії Степан Полторак. Рішення в офіційному порядку доведено до секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Крім того, про обрання постачальником компанії Aselsan міністр оборони Полторак 7 грудня 2016 року офіційним листом поінформував міністра національної оборони Туреччини Фікрі Ишика.

Бадрак зазначає, що прийняте рішення має солідне технічне обґрунтування. Зокрема, воно передбачає створення високотехнологічних ліній по виробництву в Україні нових засобів зв'язку, отримання передових технологій від турецької сторони, а також зустрічний продаж Туреччині оборонної продукції України. Крім того, турецькі партнери погодилися на вигідне для України кредитування проекту. Проект, при цьому, вже почав реалізовуватися: на осінь заплановано початок робіт з переоснащення новими засобами зв'язку однієї бригади ЗСУ.

Як зазначає аналітик, незважаючи на це, виникли ознаки того, що проект може бути переглянуто, аж до зміни постачальника.

"Ізраїльська сторона попросту змушує Київ провести повторні випробування за дещо іншими методиками. Фахівці, близькі до ухвалення рішень, кажуть про безпрецедентний політичний вплив Ізраїлю. Якби на кону був не імідж України на міжнародному ринку, можна було б захоплюватися філігранною роботою ізраїльської команди. Після того як український прем'єр зазбирався з вояжем до Тель-Авіва, менеджери компанії Elbit Systems буквально закидали листами з рекомендаціями провести нові випробування секретаря РНБОУ О.Турчинова, а посол Ізраїлю Еліав Бєлоцерковські провів багатозначну зустріч з міністром оборони України, генерал Полторак розпорядився повторні випробування все-таки проводити...", - оттмечает він.

За словами фахівця, формально, після попереднього відбору претендентами в 2016 році залишалися дві компанії: ізраїльська Elbit Systems і турецька Aselsan. При цьому, Elbit Systems світом на ринку представлені більш широко, ніж Aselsan, що лише прокладає собі дорогу в якості експортера. Незважаючи на це, українська сторона в силу низки причин віддала перевагу турецькій компанії.

"Можливо, досвід і успіх запаморочив голову менеджерам ізраїльської компанії, і вони недооцінили конкурента. Бо на завершальний етап випробувань представники Elbit Systems не прибули. Український персонал, на відміну від конкурентів, не навчили. До цього у процесі вибору додалися прикрі недогляди. По-перше, продукція Elbit Systems не повною мірою відповідає стандартам НАТО (а саме: NATO STANAG 4246 і NATO STANAG 4204). По-друге, як виявилося, ізраїльська компанія не може забезпечити потреб зв'язку для Повітряних сил ЗСУ і для ВМСУ, а також не забезпечує інтеграції з наявними засобами зв'язку (зокрема з тими ж таки "моторолами"). По-третє, вибір Elbit Systems обійдеться Україні на третину дорожче (переоснащення бригади, порівняно з турецькими засобами зв'язку, — на 28–29%). По-четверте, на відміну від компаній Aselsan і Harris, ізраїльський постачальник не відкрив в Україні сервісного центру і не передав алгоритмів шифрування й кодів шифрів (із зазначених причин засоби зв'язку Elbit Systems так і не введені в експлуатацію у ЗСУ)", - наголошується в статті.

Аналітик також звертає увагу на близькі зв'язки ізраїльських постачальників з російською стороною, що тягне за собою чималий ризик для ВТС.

Бадрак констатує, що "шарахання" від одного партнера до іншого можуть привести до скасування запланованого проекту, від реалізації якого залежить обороноздатність держави. Зрив проекту з Aselsan також стане серйозним ударом по репутації України на ринку.

Детальніше про проблеми забезпечення ЗСУ та інших збройних формувань держави сучасними засобами зв'язку читайте в статті Валентина Бадрака "Розхитані "нерви" армії. Чому на четвертому році війни ЗСУ як і раніше не забезпечені сучасною захищеною системою зв'язку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".