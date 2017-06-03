Історики засумнівалися в даті заснування міста Дніпро

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Історики наполягають, що Дніпро на 252 років старше, ніж прийнято вважати.

Дніпро, як з'ясувалося, на 252 роки старша, ніж вважалося

Історики вважають, що місто Дніпро засноване раніше, ніж прийнято вважати і ставлять під сумнів офіційну дату його появи – 1776 рік. Вони наполягають, що офіційну історію міста слід включити 252 козацького етапу.

Таку версію висловив директор Інституту історії Дніпра, доцент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Олег Репан, пише "Укрінформ".

"Спираючись на методологічні напрацювання професора Ірини Ковальової та декана історичного факультету ДНУ професора Світленко ми говоримо про білінійну і поліцентричну концепції виникнення міста. Білінійность означає облік значення як правобережних, так і лівобережних поселень в історії міста, а поліцентичність показує важливість різних поселень (фортець, церков, ярмарків, перевезень) для формування сучасного міста. Тому ми наполягаємо на включенні козацького етапу в офіційну історію міста, адже він був штучно вилучений, щоб затвердити російський пріоритет у виникненні м. Дніпро", - пояснив історик.

Позиція вчених заснована на результатах археологічних досліджень, які з початку 2000-х років до 2012-го проводилися на Самар-Богородицької фортеці під керівництвом доктора історичних наук, професора Ірини Ковальової. В ході розкопок отри ряд артефактів, які чітко показують безперервність культурного шару від 1520-х років: монети, товарні пломби, житло. Тому, вважають вчені, слід говорити про 1524 рік як про початок міста. Фактично тут існувало поселення міського типу, яке забезпечувало функціонування перевезення, мало дуже потужне ремесло, тут були укріплення, збиралося мито. Пізніше, з 1688 року існувала Богородицька фортеця. Її зруйнували в 1711 році, але життя тут не припинялося в 1710-1720-х роках, а під час російсько-турецької війни зміцнення відновили. І вже у 1770-х роках Катеринослав Кильченский побудували саме тому, що Старосамарская фортеця була його форштадтом і прикривала його від можливого ворожого нападу.

Ініціатива вчених про перегляд віку міста буде винесена на громадське обговорення.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада за законом про заборону пропаганди комуністичної і нацистської символіки перейменувала місто Дніпропетровськ у місто Дніпро. Проект постанови № 3864 підтримали 247 народних депутатів.