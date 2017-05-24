Інвестори з чотирьох країн проявили зацікавленість київським Гідропарком – Кличко

Кличко в черговий раз пообіцяв представити план реконструкції Гідропарку і перетворити його в майже Діснейленд.
"Гідропарк – одне з улюблених місць відпочинку киян і гостей столиці, але, на жаль, багато останніх років ця територія перетворювалася на місце, де розпивають спиртні напої, де голосно звучить музика, і куди батьки бояться відпускати дітей самих, – зазначив Віталій Кличко. – Територія Гідропарку вже більше 20 років не оновлювалася, і ми плануємо повернути цієї унікальної території славу однієї з найкращих зон відпочинку столиці. Ці роботи ми вже почали", – сказав Кличко, перевіряючи роботи по реконструкції частини території Гідропарку, на які у цьому році виділили 11 млн грн з міського бюджету, повідомляє прес-служба КМДА.
"Зокрема, тут відремонтували центральну алею і частина прилеглого до неї парку. Особливий метод укладання плитки також дозволив надзвичайно швидко покласти майже 2 тисячі квадратних метрів доріжок. Також ми встановили нове освітлення, висадили дерева й чагарники, облаштували нові клумби. Також встановили нову систему поливу", – розповів Кличко.
Він зазначив, що інвестори з чотирьох країн висловили зацікавленість у будівництві в Гідропарку великого парку розваг. "Ми ведемо переговори з компаніями з Кореї, Австрії, Німеччини, США, щоб перетворити київський Гідропарк на рекреаційну зону з парком розваг рівня Діснейленду. І зацікавленість у інвесторів є", – Кличко.
Нагадаємо, що обіцянку найближчим часом презентувати план комплексної реновації Гідропарку Кличко давав ще в серпні минулого року.DT.UA