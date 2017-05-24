Інвестори з чотирьох країн проявили зацікавленість київським Гідропарком – Кличко

Кличко в черговий раз пообіцяв представити план реконструкції Гідропарку і перетворити його в майже Діснейленд.

Гідропарк не оновлювався вже більше 20 років

Мерія Києва планує до осені завершити розробку проекту реновації столичного Гідропарку, яка буде розрахована кілька років. Крім того, влада Києва ведуть переговори по створенню в Гідропарку центру розваг рівня Діснейленду, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Гідропарк – одне з улюблених місць відпочинку киян і гостей столиці, але, на жаль, багато останніх років ця територія перетворювалася на місце, де розпивають спиртні напої, де голосно звучить музика, і куди батьки бояться відпускати дітей самих, – зазначив Віталій Кличко. – Територія Гідропарку вже більше 20 років не оновлювалася, і ми плануємо повернути цієї унікальної території славу однієї з найкращих зон відпочинку столиці. Ці роботи ми вже почали", – сказав Кличко, перевіряючи роботи по реконструкції частини території Гідропарку, на які у цьому році виділили 11 млн грн з міського бюджету, повідомляє прес-служба КМДА.

"Зокрема, тут відремонтували центральну алею і частина прилеглого до неї парку. Особливий метод укладання плитки також дозволив надзвичайно швидко покласти майже 2 тисячі квадратних метрів доріжок. Також ми встановили нове освітлення, висадили дерева й чагарники, облаштували нові клумби. Також встановили нову систему поливу", – розповів Кличко.

Він зазначив, що інвестори з чотирьох країн висловили зацікавленість у будівництві в Гідропарку великого парку розваг. "Ми ведемо переговори з компаніями з Кореї, Австрії, Німеччини, США, щоб перетворити київський Гідропарк на рекреаційну зону з парком розваг рівня Діснейленду. І зацікавленість у інвесторів є", – Кличко.

Нагадаємо, що обіцянку найближчим часом презентувати план комплексної реновації Гідропарку Кличко давав ще в серпні минулого року.