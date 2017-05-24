Холодницький спрогнозував терміни завершення розслідування справи Насірова

САП планує передати матеріали кримінального провадження до суду протягом найближчих тижнів.

Суд над Насіровим може початися влітку

Досудове слідство у кримінальному провадженні щодо відстороненого від посади голови Державної фіскальної службибуде завершено найближчими тижнями. Після цього матеріали справи будуть передані до суду, заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Плануємо до кінця місяця, максимум до середини червня це виробництво якщо не направити в суд, то оголосити про його завершення і дати стороні захисту для ознайомлення з матеріалами", – повідомив глава САП в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в середу, 14 травня.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що в Бюро планують завершити слідство у справі Насірова до початку червня.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".