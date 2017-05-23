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Харківський суд засудив місцевого сепаратиста до 6 років в'язниці

23 травня в 20:22

Його звинувачують в організації масових заворушень.

Апухтин
Апухтіна засудили до 6 років
Суд в Харкові визнав винним 69-річного лідера руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна в організації масових заворушень і публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України і засудив його до 6 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. 

Прокуратура довела в суді, що Юрій Апухтін був організатором масових заворушень в квітні 2014 року у будівлі Харківської облдержадміністрації. Згідно з повідомленням суду, він неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, невизнання діючої державної влади, створення "Харківської народної республіки" і так званої "Конституції ХНР".
 
За даними суду, Апухтін був одним з ініціаторів по проведенню в Харкові "референдуму" з питань федералізації - створення так званої "Південно-Східної автономії від Одеси до Харкова", який планувався в травні 2014 року, проте він не відбувся. 
Зараз вирок суду не набрав чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження, відзначили в прокуратурі. 

 
Четверо проророссійскіх бойовиків, які брали участь у збройному захопленні будівлі Харківської обласної державної адміністрації 7 квітня 2014 року, були засуджені до умовних термінів. Вирок був винесений суддею Київського районного суду Харкова Вікторією Чередник 15 березня.
За матеріалами: liga.net
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