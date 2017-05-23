Харківський суд засудив місцевого сепаратиста до 6 років в'язниці

Апухтіна засудили до 6 років

Суд в Харкові визнав винним 69-річного лідера руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна в організації масових заворушень і публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України і засудив його до 6 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Прокуратура довела в суді, що Юрій Апухтін був організатором масових заворушень в квітні 2014 року у будівлі Харківської облдержадміністрації. Згідно з повідомленням суду, він неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, невизнання діючої державної влади, створення "Харківської народної республіки" і так званої "Конституції ХНР".



За даними суду, Апухтін був одним з ініціаторів по проведенню в Харкові "референдуму" з питань федералізації - створення так званої "Південно-Східної автономії від Одеси до Харкова", який планувався в травні 2014 року, проте він не відбувся.

Зараз вирок суду не набрав чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження, відзначили в прокуратурі.