Харківський бронетанковий завод підготував для ЗСУ нову партію "летючих" танків Т-80

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За підсумками ремонту кожен танк пройшов випробування на полігоні, в ході якого були перевірені всі його системи.

Українські десантники отримають чергову партію танків Т-80 з газотурбінним двигуном Укроборонпром

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі высокомобільним десантним військам України чергову партію основних бойових танків Т-80.

Як повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром", за свої швидкісні характеристики, забезпечені газотурбінним двигуном потужністю 1250 к. с., танк прозвали "летючим". Т-80 розганяється до швидкості у 70 км/год.

Наголошується, що силами Харківського бронетанкового заводу було в короткі терміни проведено комплекс робіт по відновленню двигуна, трансмісії, ходової частини, електронного устаткування, системи управління вогнем, підвищення захищеності танків, а також інші роботи.

За підсумками ремонту кожен танк пройшов випробування на полігоні, в ході якого були перевірені всі його системи. Випробування включали у себе стрільби і пробіг на 100 кілометрів.

В "Укроборонпромі" відзначають, що ВДВ України почали отримувати танки, які ніколи не перебували на озброєнні цього роду військ. У 2015 році нові танки значно підвищили вогневу міць підрозділів ВДВ, що виконують завдання в АТО.

Українські підприємства в стислі терміни відновили технологічний процес відновлення танків Т-80, які були зняті з озброєння і зберігалися під відкритим небом.

В результаті даної роботи, у кожній з п'яти бригад ВДВ ВСУ була сформована танкова рота.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ взяли участь у танкових змаганнях The Strong Europe Tank Challenge 2017, які проходять в баварському Графенвирі, Німеччина.