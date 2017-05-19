Харківський бронетанковий завод підготував для ЗСУ нову партію "летючих" танків Т-80

За підсумками ремонту кожен танк пройшов випробування на полігоні, в ході якого були перевірені всі його системи.
Як повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром", за свої швидкісні характеристики, забезпечені газотурбінним двигуном потужністю 1250 к. с., танк прозвали "летючим". Т-80 розганяється до швидкості у 70 км/год.
Наголошується, що силами Харківського бронетанкового заводу було в короткі терміни проведено комплекс робіт по відновленню двигуна, трансмісії, ходової частини, електронного устаткування, системи управління вогнем, підвищення захищеності танків, а також інші роботи.
За підсумками ремонту кожен танк пройшов випробування на полігоні, в ході якого були перевірені всі його системи. Випробування включали у себе стрільби і пробіг на 100 кілометрів.
В "Укроборонпромі" відзначають, що ВДВ України почали отримувати танки, які ніколи не перебували на озброєнні цього роду військ. У 2015 році нові танки значно підвищили вогневу міць підрозділів ВДВ, що виконують завдання в АТО.
Українські підприємства в стислі терміни відновили технологічний процес відновлення танків Т-80, які були зняті з озброєння і зберігалися під відкритим небом.
В результаті даної роботи, у кожній з п'яти бригад ВДВ ВСУ була сформована танкова рота.
Раніше повідомлялося, що військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ взяли участь у танкових змаганнях The Strong Europe Tank Challenge 2017, які проходять в баварському Графенвирі, Німеччина.DT.UA