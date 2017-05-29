Група депутатів з БПП і "Народного фронту" запропонувала Раді скасувати заставу для хабарників

Діючі норми КПК України дозволяють хабарникам виходити під незначну заставу. Депутати хочуть змінити законодавство.

Депутати парламентської коаліції хочуть саджати людей до СІЗО за підозрою у злочинах, які не пов'язані з насильством Андрій Товстиженко, ZN.UA

зареєстрований законопроект № 5619 про скасування застави для підозрюваних у хабарництві (стаття 368 Кримінального кодексу). Автори проекту – група депутатів від фракцій коаліції – "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту".

Змінами до КПК України пропонується доповнити статтю 183 Кримінального процесуального кодексу України частиною п'ятою, передбачивши, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не допускається застосування застави у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частинами другою-четвертою статті 368, статтею 368-2 та частинами другою-четвертою статті 368-3 Кримінального кодексу України (стаття 368 – хабарництво).

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, практика застосування положень КПК України засвідчила негативну тенденцію використання окремих його положень як інструменту ухилення від кримінального переслідування.

"Одними із найбільш уразливих в цьому аспекті виявився інститут застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, окремі елементи якого (здебільшого розмір та умови застосування) створили передумови для його використання з метою уникнення відповідальності особами, які вчинили злочини, пов'язані із отриманням неправомірної вигоди", - йдеться в записці.

Статус таких осіб у суспільстві дозволяє їм перебуваючи на свободі активно протидіяти зусиллям слідчого та оперативних підрозділів, перешкоджати встановленню істини шляхом знищення документів, речових доказів, залякування осіб, які можуть бути свідками чи потерпілими, зазначають депутати.

"За таких обставин у підозрюваного формується почуття безкарності, відверта зневага до обставин, що свідчать про його винуватість, і, як наслідок, створюються умови для вчинення подібних дій у майбутньому", - говориться в записці.

Нагадаємо, що всі високопосадовці, яких в Україні затримують при отриманні хабара, виходять під заставу.