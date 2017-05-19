Гройсман запропонував Раді прийняти пенсійну реформу до кінця липня

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Уряд пропонує підвищити пенсійний вік для людей без тривалого офіційного стажу. Просить парламент затвердити.

Гройсман запропонував підвищити пенсійний вік для людей без тривалого офіційного стажу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Верховній Раді прийняти проект, розроблений Кабміном, до кінця поточної сесії парламенту.

"Час для прийняття пенсійної реформи... настав. Сподіваюся на те, що ми спільно приймемо ще до того, як закінчиться ця сесія", - сказав прем'єр, представляючи основні положення своєї реформи у Верховній Раді.

Гройсман негативно відгукнувся про чинну пенсійну систему. "У нас є 12 млн українських пенсіонерів, 8 з яких живуть на мінімальну пенсію. Середня пенсія в нашій країні дорівнює 1828 грн", - сказав він.

Згідно з календарним планом, поточна шоста сесія Верховної Ради VIII скликання закінчується 21 липня. При цьому останнє пленарне засідання призначено на 14 липня.

Нагадаємо, що проект пенсійної реформи, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році. Починаючи з 1 січня 2019 року людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги по досягненні 65 років виходячи із сукупного доходу сім'ї.