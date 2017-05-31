Гройсман повідомив свою формулу "по життю"

Гройсман "управляє державою" вже більше року. Виявилося, що діяв за принципом "чим краще, тим краще".

Гройсман живе за принципом: чим краще, тим краще Урядовий портал

Прем'єр-міністр і"по життю" сповідує формулу "чим краще, тим краще" і іншого просто не розуміє.

На засіданні уряду він заявив, що українські політики-популісти діють за принципом: "чим гірше, тим краще".

"Хочу підкреслить, наш уряд розуміє, як виводити країну з того стану, вона сьогодні знаходиться: через ряд серйозних реформ і змін. Я глибокого переконаний, наша формула єдина, от моя формула по життю: чим краще, тим краще. І іншого просто я не сповідую, просто не розумію", - сказав Гройсман.

"Тому глибокого переконаний в тому, що ми забезпечимо успіх, але для цього нам потрібно важко працювати", - додав прем'єр.

Про "краще-краще" з 14-ї хвилини:

Нинішній уряд було затверджено в Раді 14 квітня 2016 року. Тоді ж була затверджена програма уряду, що передбачає річний імунітет на відставку Кабміну. Перед голосуванням за призначення його прем'єр-міністром Володимир Гройсман заявив у парламенті: "Я покажу вам, що таке управління державою!"

Нагадаємо, що 1990-роках президент України Леонід Кравчук казав: "Маємо те, що маємо", а російський прем'єр Віктор Черномирдін: "Хотіли як краще, а вийшло, як завжди".