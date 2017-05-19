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Гройсман пообіцяв істотно збільшити фінансування науки з держбюджету

19 травня в 15:26

Також планується створення Національного фонду досліджень, з якого буде здійснюватися фінансування інноваційних розробок.

финансирование науки
Фінансування науки в наступному році може зрости
Slon.ru
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв при формуванні бюджету на наступний рік суттєво збільшити фінансування науки.

"Наше завдання-змінити ставлення до науки. Щоб досягнення, які у нас є, а вони значні, трансформувати в реальний сектор економіки", - заявив прем'єр, виступаючи з нагоди Дня науки в Міністерстві освіти і науки, передає кореспондент DT.UA.

При цьому він зазначив, що є необхідність створити абсолютно іншу систему фінансування науки, іншу систему мотивації і винагороди за працю вчених".

"Мова йде про те, щоб створити ефективну модель управління наукою...Гарантую, що при формуванні бюджету на наступний рік ми суттєво збільшимо фінансування науки", - підкреслив Гройсман.

Зокрема, буде створено Національний фонд досліджень, з якого планують фінансувати інноваційні розробки.

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Як пишуть у своїй статті для ZN.UA Андрій Шевченко, Віталій Шадура, Ірина Єгорченко, олігархічній монополізованій економіці, з нерозвиненими малими та середніми підприємствами, владній бюрократії, що використовують державні потоки і ренту для свого збагачення, не потрібна ні наука, ні відкрита наука, ні відкриті інновації. "Такій економіці не потрібні і рівні права громадянського суспільства з владою, наукою та бізнесом, які мають бути впроваджені в моделі відкритих інновацій 2.0", - йдеться в статті "Чи є шанс відновити науковий потенціал України?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фінансування Гройсман економіка
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