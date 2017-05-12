Гройсман перевірить витрати на Євробачення

"Як тільки буде завершено Євробачення, я особисто звернуся до всіх контролюючих органів, провести перевірку закупівель і всього іншого. Якщо все ефективно, то я потисну руку і подякую, а якщо немає - кожен, хто поставив свій підпис, буде нести за це відповідальність" , - сказав Гройсман. За його словами, перемога Джамали на Євробаченні стала для України і гордістю і викликом, з яким вдалося впоратися.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення 2016" в Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні в 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.