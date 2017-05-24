Громадський транспорт змінить свій маршрут на День Києва

28 і 29 травня в столиці проведуть міжнародні змагання "Race Horizon Park Maidan".
Так, 28 травня на час проведення міжнародних змагань "Race Horizon Park Maidan" буде заборонено рух транспорту по маршруту руху велосипедистів: Європейська площа – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вул. Заміська (Любченко) – вул. Антоновича – Либідська площа – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Європейська площа.
Таким чином, у роботу громадського транспорту внесено зміни.
Автобуси маршруту № 62 – з 8:00 до 12:00 курсуватимуть на дільницях від Контрактової площі до Володимирського узвозу (до будівлі Національної філармонії) та від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;
Автобуси маршруту № 114 (R) – з 8:00 до 12:00 будуть ходити на ділянках від залізничного вокзалу до Центральний вул. Терещенківська та від вул. Милославської до Володимирського узвозу (до будівлі Національної філармонії).
Автобуси № 114 – з 12:00 до 17:00 курсуватиме від залізничного вокзалу до Центральний вул. Терещенківська, і від вул. Милославської до стадіону Динамо;
Крім того, з 8:00 до 17:00 для автобусів маршрутів № 5, 24, 40тр, 69 тролейбусів маршрутів № 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 40 вносяться зміни:
Автобуси №5 - в напрямку залізничного вокзалу будуть курсувати від вул. Ізюмська до вул. Ямській за діючою трасою, далі – вул. Казимира Малевича, вул. Короленківська, вул. Тарасівська, далі за діючим маршрутом.
Автобуси № 24 - від музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;
Автобуси № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівській;
Тролейбуси № 3 – від залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";
Тролейбуси маршрутів № 5, 8, 9, 17 - відповідно, від вул. Белицкой, вул. Смілянського, аеропорту "Київ", пл. Космонавтів - до вул. Терещенківська;
Тролейбуси № 12 – від вул. Смолича до ст. м "Либідська";
Тролейбуси № 14 – від Ботанічного саду до ст. м "Палац спорту";
Тролейбуси маршруту № 40 – від вул. Кадетський гай до Залізничного масиву (вул. Волгоградська).
Додатково організований тимчасовий автобус №40 ТР "Залізничний масив – вулиця Жилянська" по трасі: вул.Волгоградська – вул. Солом'янська – вул. Протасів Яр – вул. Івана Федорова – вул. Вул.Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом'янська – вул. Волгоградська.
З 8:00 до 10:30 буде заборонено рух транспорту по маршруту велопараду: Європейська площа – Володимирський узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Московський міст, парк Дружби народів.
Відповідно, тимчасово не будуть ходити:
автобуси: №21, 62, 73, 101к, 114, 115,
маршрутки: № 150, 157, 234, 550
тролейбуси: № 30, 31, 47
З 7:00 до 9:00 на період закриття на вхід станції метро "Вокзальна", додатково організовано роботу автобусів на тимчасове маршруті № 14 ТР "Залізничний вокзал Центральний – вул. Тарасівська" трасою: Залізничний вокзал Центральний – вул. Петлюри – вул. Жилянська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Петлюри – залізничний вокзал Центральний.
28 травня 2016 тимчасово закривається рух тролейбусів № 14к "Залізничний вокзал Центральний – станція метро" Палац спорту".
29 травня з 8:00 до 13:00 закриють для транспорту дороги, по яких будуть їздити учасники "Race Horizon Park Classic": вул. Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Головко – вул. Солом'янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка.
У зв'язку з цим призупиняється рухавтобусів: № 12, 19
Зміна маршрутів:
Тролейбуси № 40 – від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вул. Волгоградська)
Тролейбуси № 42 - від вул. Дегтярівської до Севастопольської площі;
Автобуси № 5 – від залізничного вокзалу до вул. Антоновича за діючою трасою, далі вул. Тверська – вул. Велика Васильківська, далі за діючим маршрутом.
29 травня, з 08:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на час проведення 24-го "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.
У зв'язку з цим вносяться зміни в роботу кількох тролейбусів і автобусів:
Тролейбуси № 6 – курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";
Тролейбуси № 16 і №18 – відповідно від вул. Щусєва та вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу;
Автобуси № 24 – від музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;
Автобуси № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону Динамо ім. Лобановського і від залізничного вокзалу Центральний ст. м. "Площа Льва Толстого";
Час роботи фунікулера 28 і 29 травня продовжено до 23:30.
DT.UA