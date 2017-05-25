Грицак заявив про готовність України віддати більше 200 осіб в обмін на українських заручників

За словами глави СБУ, президент готовий підписати указ про помилування утримуваних осіб заради звільнення українських бранців.

Україна працює над звільненням українських заручників

Українська сторона готова видати понад 200 осіб в обмін на українських заручників, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Коли буде обмін? Я хочу, щоб він був сьогодні, завтра. Ми підготували до обміну, скажу правду, - готові обміняти більше 200 осіб, які висловили таке бажання... Готові зробити це в найкоротші терміни", - заявив він журналістам.

За словами Грицака, президент готовий підписати указ про помилування утримуваних осіб, щоб забрати українських бранців.

Голова СБУ повідомив, що в українських місцях позбавлення волі сьогодні відбувають покарання чимало осіб, засуджених за вчинення антиукраїнської, терористичної діяльності.

"Коли до них приходили ... і говорили, що, наприклад, донецька сторона пропонує вам через механізм помилування... вас повернемо на Донбас в обмін на повернення наших бійців з того боку, дуже багато людей відмовилися повертатися в "ЛНР/ДНР", це дуже показово насправді. Вони кажуть "ні, ми краще відбудемо свій термін і не повернемося назад", - розповів Грицак.

Раніше повідомлялося, що Україна підготувала звіт за підсумками верифікації списків утримуваних осіб ля звільнення заручників.

Нагадаємо,

перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомляла, що сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення в ОРДЛО.

Представники терористичних "республік" в Мінську категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН до процесу збору цих відмов. В якості альтернативи українська сторона запропонувала задіяти в процесі офіс українського омбудсмена та ОБСЄ.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що за даними СБУ терористи ОРДЛО утримують в заручниках 121 особу.