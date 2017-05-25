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Грицак заявив про готовність України віддати більше 200 осіб в обмін на українських заручників

25 травня в 14:04

За словами глави СБУ, президент готовий підписати указ про помилування утримуваних осіб заради звільнення українських бранців.

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Україна працює над звільненням українських заручників
Українська сторона готова видати понад 200 осіб в обмін на українських заручників, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Коли буде обмін? Я хочу, щоб він був сьогодні, завтра. Ми підготували до обміну, скажу правду, - готові обміняти більше 200 осіб, які висловили таке бажання... Готові зробити це в найкоротші терміни", - заявив він журналістам.

За словами Грицака, президент готовий підписати указ про помилування утримуваних осіб, щоб забрати українських бранців.

Голова СБУ повідомив, що в українських місцях позбавлення волі сьогодні відбувають покарання чимало осіб, засуджених за вчинення антиукраїнської, терористичної діяльності.

"Коли до них приходили ... і говорили, що, наприклад, донецька сторона пропонує вам через механізм помилування... вас повернемо на Донбас в обмін на повернення наших бійців з того боку, дуже багато людей відмовилися повертатися в "ЛНР/ДНР", це дуже показово насправді. Вони кажуть "ні, ми краще відбудемо свій термін і не повернемося назад", - розповів Грицак.

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Раніше повідомлялося, що Україна підготувала звіт за підсумками верифікації списків утримуваних осіб ля звільнення заручників.

Нагадаємо, 

перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомляла, що сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення в ОРДЛО.

Представники терористичних "республік" в Мінську категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН до процесу збору цих відмов. В якості альтернативи українська сторона запропонувала задіяти в процесі офіс українського омбудсмена та ОБСЄ.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що за даними СБУ терористи ОРДЛО утримують в заручниках 121 особу.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Грицак помилування СБУ
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