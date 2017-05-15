Грицак вважає засекречування е-декларацій необхідною умовою безпеки співробітників СБУ

Голова СБУ заявив про готовність працівників відомства показати декларації в разі прийняття нового закону, який дозволятиме це.

Грицак розповів, чому співробітники СБУ не показують власні статки Сайт президента України

Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час сьогоднішнього брифінгу в Києві зазначив, щозасекречені відповідно до норм закону та задля їхньої безпеки, пише " Українська правда ".

"У моїй декларації нічого не змінилося. Ми або маємо дотримуватися закону, або не маємо дотримуватися. У наших співробітників немає ні в кого сотень тисяч доларів чи євро в тих деклараціях", – розповів очільник СБУ.

Крім того, Грицак наголосив на згоді співробітників СБУ показати власні декларації, якщо відповідний закон буде прийнято.

"Буде прийнято закон, щоб ми їх показали, – ми їх покажемо. Буде таке рішення суду...", - запевнив він.

За словами голови СБУ, робота у відомстві є дуже важною та небезпечною, тож деякі співробітники повідомили про бажання звільнитись в тому випадку, якщо їм буде необхідно оприлюднювати власні декларації.

"Реально, ви знаєте, що наших співробітників підривають, за нашими співробітниками реально полюють? Ви розумієте, що співробітники департаменту захисту національної державності СБУ сказали відверто, що якщо дійде до того, що ми будемо вивішувати на сайтах, – ми просто звільнимося", – обурився голова спецслужби.

Він також підкреслив той факт, що виставляти декларації, в яких "вказується все", під час військових дій з країною-агресором небезпечно. В жодній країні, яка не веде бойових дій, декларації працівників спецслужб не оприлюднюються, зазначив Грицак.

"Ні в одній з тих країн декларації співробітників спецслужб з адресами не виставляються на показ" - підкреслив очільник СБУ.

Голова спецслужби також повідомив про те, що співробітники відомства не ховаються та завжди готові надати інформацію щодо декларацій в разі запиту на конкретних осіб.

"Ми не ховаємось. Якщо треба подати для перевірки – ми готові подати. Але давайте не гратися з законом. Прийміть інший закон – і ми виконаємо цей закон", – наголосив Грицак.

Голова НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що її відомство не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, які засекретили. У коментарі журналістам Корчак зазначила, що з подібними деклараціями можуть працювати лише особи, які мають доступ до державної таємниці.

Співавтор закону "Про запобігання корупції" Віктор Чумак, в свою чергу, зазначив, що в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і закон захищає інформацію про їх особистості та фінансуванні. У той самий час керівництво СБУ і публічні співробітники в дану категорію, за його словами, не потрапляють.

У міжнародній антикорупційній організації Transparency International, тим часом, вказують, що позиція СБУ суперечить духу закону про е-декларування.

Раніше в інтерв'ю для DT.UA член НАЗК Руслан Рябошапка заявляв, що передбачений законом про запобігання корупції особливий порядок фінансового контролю осіб, які входять до кадрового складу розвідувальних органів, не передбачав такого порядку для керівництва СБУ. Він також спростував заяву СБУ про те, що подача декларацій чиновників служби у нинішньому порядку була заздалегідь узгоджена з НАЗК. Це питання на засіданні НАЗК не розглядалось.

Він також розповів, що за роботу з СБУ в НАЗК відповідає Руслан Радецький.

У свою чергу голова НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю DT.UA заявив, що дізнався про ситуацію з е-деклараціями співробітників СБУ зі ЗМІ. Він також повідомив, що його Бюро звернулося до НАЗК з проханням пояснити, на підставі чого прийнято рішення про засекречування е-декларацій співробітників СБ України.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".